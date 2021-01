Vaccino covid obbligatorio? Foresti: ‘Valuteremo’. Castellacci: ‘Paradossale parlarne’

Tanta cautela, altrettanto realismo e poca voglia di fare ancora voli pindarici. Così il mondo del calcio pare star rispondendo all’ipotesi di obbligatorietà vaccinale anti-Covid paventata nei giorni scorsi. In C era stato il presidente dell’Olbia Calcio Marino a sollevare la questione trovando una sensibile apertura anche nel presidente di Lega Ghirelli «favorevole, nei tempi e nei modi stabiliti dalle autorità» ad una campagna di immunizzazione per tutti i tesserati.

IL CATANZARO VALUTA – Molto più tiepide le reazioni dagli altri fronti. Tra questi anche quello del Catanzaro come testimoniano le parole del diggì Foresti. «Valuteremo con il nostro staff medico – la posizione giallorossa – I vaccini sono sempre un punto interrogativo; se ben studiato e testato però può rappresentare un’arma fondamentale per contrastare l’epidemia».

«UN PARADOSSO PARLARNE ORA» – Perplessità sono state espresse anche da Enrico Castellacci, per anni a capo dell’equipe medica della Nazionale, ora presidente di LAMICA (Associazione Medici Italiani Calcio). «Trovo paradossale che si parli di obbligo vaccinale per alcune fasce quando in Italia ci sono ancora così poche dosi a disposizione – le sue parole a CatanzaroInforma – In Italia siamo ancora molto indietro sul piano dell’immunizzazione e penso che il calcio, pur essendo una delle più grosse industrie del nostro paese, non sia la priorità al momento. Lo è invece il mondo sanitario – ha aggiunto – ed ho apprezzato la posizione di buonsenso del presidente Ghirelli che ha ricordato quanto sia importante coinvolgere lo sport in questo frangente nell’attività di informazione e sensibilizzazione. Il vaccino è la nostra Linea Maginot – il messaggio – con esso e con gli anticorpi monoclonali che ancora non ci sono potremo combattere l’avanzata dell’epidemia. Per l’obbligo si vedrà negli step successivi». E chissà che poi non si riescano ad alleggerire i gravosi protocolli sanitari per i club e che non possano tornare i tifosi sugli spalti