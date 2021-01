Catanzaro Calcio, il capitolo mercato inizia con le uscite

E’ partito subito forte in uscita il mercato del Catanzaro. Le prime ventiquattro ore di sessione invernale hanno infatti regalato alle aquile la definizione di due operazioni di sbarco tra mediana e difesa. Attesa quella di Cristian Riggio, trasferito al Monopoli con la formula del prestito fino a giugno più eventuale opzione per il titolo definitivo legato alle presenze che si andranno a sommare da qui a fine stagione.

Il centrale, in estate richiamato dal club dopo il mancato rinnovo a scadenza, era assente oggi a Giovino: già in Puglia per limare i dettagli dell’accordo, sarà ufficializzato dalle gabbianelle nelle prossime ore. L’altra cessione riguarda come detto il centrocampo ed in maniera più specifica una delle pedine candidate mesi fa a diventare perno del reparto: Daniele Altobelli ha infatti trovato l’accordo per ripartire da Arezzo, i giallorossi non si sono affatto opposti alla sua volontà di cambiare aria, e l’annuncio del suo passaggio definitivo al cavallino – contratto biennale per lui – è atteso per domani.

Da capire la posizione del francesino Evan’s, oggi assente a Giovino con il permesso della società: il Crotone, proprietario del cartellino, starebbe riflettendo sull’ipotesi di girarlo altrove per dargli maggiore minutaggio. Uscirà sicuramente anche Furina per il quale nelle ultime ore si è mossa decisa anche la Torres.

In entrata ha preso invece consistenza l’ipotesi Antonio Porcino: il terzino – ex Reggina e Catania, ora a Livorno – ha chiesto ed ottenuto lo svincolo dal sodalizio toscano e spinge per trovare subito una sistemazione; piace alle aquile – che già lo avevano messo nel mirino nelle sessioni precedenti – e l’affare potrebbe cambiare le carte in tavola e i giudizi sugli esterni.