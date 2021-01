Catanzaro, Riggio saluta. Alternative al vaglio

Il trasferimento di Daniele Altobelli ad Arezzo ha fatto spazio per un nuovo innesto in mediana; quello di Cristian Riggio – ufficializzato oggi – a Monopoli ha aperto un varco per rafforzare la difesa. Ha rotto subito gli indugi, il Catanzaro, mettendo a segno due operazioni in uscita in altrettanti giorni contrattazione dallo start della sessione invernale. Fuori due seconde linee, due elementi poco utilizzati da Calabro e vogliosi di maggiore spazio; più ampio respiro per le manovre in entrata che nei prossimi giorni si concentreranno sui sostituti.

RIGGIO SALUTA Il difensore ripartirà dalla Puglia dopo una parentesi giallorossa di ben quattro stagioni. «Intendo rivolgere un saluto a città e tifoseria – il suo commiato – e soprattutto alla società, in primis il presidente Noto, che mi ha sempre rispettato ed aiutato a crescere». L’accordo trovato con le gabbianelle è di un prestito fino a giugno con obbligo di riscatto. Nel suo curriculum con le aquile quattro gol ed una settantina di presenze in campionato: l’ultima delle quali alla prima giornata del torneo attuale, nella trasferta di Potenza. Poi da lì in poi, solo oblio e panchina.

MERCATO – Per riempire il vuoto Foresti e Cerri lasciano per ora aperta ogni ipotesi. Resta sul taccuino il nome dell’ascolano Brosco, nonostante le oggettive difficoltà dell’operazione; oltre a lui si continua a monitorare la situazione in casa Livorno con nel mirino l’accoppiata Porcino – Di Gennaro. Soprattutto per il primo si sono mossi passi importanti – alla luce anche del plausibile rientro a Crotone del giovane Evan’s – e la voglia del ragazzo di non restare troppo tempo inattivo dopo lo svincolo dagli amaranto dovrebbe dare una mano. Il secondo invece è al momento bloccato dal Covid, come annunciato quest’oggi dal sodalizio toscano. E ciò potrebbe almeno nel breve rappresentare un freno.