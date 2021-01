Catanzaro Calcio, ecco le tappe fino a marzo. Con il Palermo si giocherà alle 12.30

Da qui a marzo il cammino del Catanzaro è tracciato. E’ stato ufficializzato oggi, dalla Lega, il calendario dei giallorossi per la prima parte del girone di ritorno. Novità assoluta è il primo “lunch match” previsto per domenica 21 febbraio al “Barbera” contro il Palermo (calcio d’inizio ore 12.30). Si giocherà invece in anticipo al sabato la sfida d’apertura contro il Potenza – il 23 gennaio, al “Ceravolo”, alle 17.30. Niente sforzi il weekend successivo con la pausa imposta dalla cancellazione del Trapani dal torneo, ritorno in campo previsto mercoledì 3 febbraio a Pagani contro l’ex Erra (ore 15).

In serale il derby casalingo contro la Vibonese – domenica 7, ore 20.30 – poi trasferta pomeridiana in Puglia per fronteggiare il Foggia nella domenica di san Valentino (ore 15). I turni infrasettimanali contro Casertana – 17 febbraio ore 17.30 – ed Avellino – 3 marzo, stesso orario – apriranno e chiuderanno una parentesi decisiva per gli uomini di Calabro con il Palermo come detto all’ora di pranzo e la sfida dell’auspicato riscatto contro la Ternana fissata per domenica 28 febbraio alle ore 15. Chiusura al “Bonolis” di Teramo il 7 marzo alle 15.

Tutte le gare saranno trasmesse da ElevenSports ed in pay-per-view sui canali Sky.