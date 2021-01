Basket serie B: troppo Taranto per il Mastria Academy. Al Palapulerà finisce 77-107

Match senza storia quello del Palapulerá. La Mastria Academy Catanzaro cade ancora una volta tra le mura amiche contro la forte Cus Jonico Taranto per 77-107. Non lasci ingannare il parziale, la Mastria ha tenuto bene il campo per due quarti e mezzo, pur senza mai impensierire più di tanto i pugliesi che firmano la loro quinta vittoria stagionale e si isolano al primo posto in graduatoria da imbattuti con un netto score di 5 vittorie su 5 partite disputate.

I Lions Bisceglie, anche loro imbattuti, hanno però una gara in meno da disputare. Pesano le tante assenze in casa Mastria: il lungodegente Smorto, Procopio, Tomcic, Scianaro e Tommasello non hanno preso parte al match a causa di vari infortuni. Show time per gli ospiti che si divertono e fanno divertire il piccolo gruppo di addetti ai lavori presente al palazzetto. Nel primo quarto parte fortissimo a suon di schiacciare Taranto, l’alley-Hoop in contropiede tra Stanic e Duranti è la giocata simbolo di un match dominato dai pugliesi. Taranto costruisce sempre buoni tiri e fa canestro sin dalla palla a due, Catanzaro prova a restare aggrappato al match con il solito straripante Pasquale Battaglia che firma 20 punti in 28 minuti e cerca in tutti i modi di alleggerire il gap fino al momento della sua esclusione dal match per un doppio fallo tecnico comminatogli in seguito a diverse proteste.

Prova positiva nei padroni di casa per Francesco Morciano, autore di un match fatto di cuore e grinta, tante piccole cose e tanta presenza in mezzo all’area. Esordio positivo anche per il georgiano Roman Tchintacharauli alla prima in maglia Mastria, firma 7 punti in 20 minuti di utilizzo. Il match di fatto termina a metà terzo quarto, da lì in poi puro garbage time con entrambe le squadre che mandano in campo tutti gli effettivi. Giocate pregevoli da entrambe le parti, con un Morici in formato extra lusso per Taranto. L’argentino, cresciuto al Palapulerà in maglia Planet Basket Catanzaro, è devastante a campo aperto e a difesa schierata smistando assist e facendo canestro con continuità. Nel prossimo match, domenica 10 gennaio, i giallorossi della Mastria saranno impegnati nella trasferta contro la Edil Frata Nardò mentre il Cus Jonico Taranto sarà impegnato contro l’altra calabrese del girone, la Viola Supporter Trust Reggio Calabria.