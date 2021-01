Catanzaro Calcio, esito confortante dei tamponi rapidi Covid 19

Cautela d’obbligo ma in casa Catanzaro, dopo l’accertamento ieri della positività di un tesserato, la situazione non pare essere d’emergenza. Questo dicono i risultati dei test rapidi effettuati sul resto del gruppo nella giornata di oggi: un dato confortante che si spera di confermare domani quando nelle mani dello staff medico giallorosso arriveranno anche gli esiti dei test molecolari svolti contestualmente.

Niente focolaio nello spogliatoio ed al di là della normale apprensione del caso, niente panico. Il tesserato positivo – asintomatico, è bene ricordarlo – è già stato posto in isolamento secondo le direttive federali e ministeriali; il resto della truppa ha invece proseguito nel pomeriggio il lavoro sul campo, in vista della sfida di domenica contro la Viterbese dell’ex Bensaja.

A questo e solo a questo si pensa al momento. Con il mercato messo un po’ in disparte in attesa dei primi giorni della prossima settimana, quando qualche pista già tracciata potrebbe riscaldarsi – chissà – in modo decisivo. Novità sono infatti attese sul conto di Porcino che, svincolato dal Livorno, non pare intenzionato a trascorrere troppo tempo lontano dal campo.

I giallorossi hanno già da tempo avviato i contatti e la risposta non dovrebbe tardare. In uscita, oltre ai già noti Salines e Furina, c’è anche Urso che pure dopo il recupero dall’infortunio il campo ha continuato a vederlo con il contagocce.