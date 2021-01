L’ex giallorosso Toledo sarà ospite di Studio Giallorosso: “Fhori gabbu”

Su quella fascia sfrecciava come un treno. Tantissima qualità miscelata ad una forza e ad una velocità che lo rendevano imprendibile. Lui è Robson Machado Toledo, la fascia destra di una squadra mostruosa che stravinse il campionato di serie C del 2004. Oggi Toledo si appresta ad intraprendere la strada di procuratore sportivo e in pieno calcio mercato ci è sembrato doveroso invitarlo alla prossima trasmissione di “Studio Giallorosso” in onda domenica alle ore 18 per il post gara di Viterbese – Catanzaro. Toledo è già pronto e manda un video messaggio ai tifosi: “fhori gabbu”. Sbaglia la vocale, ma il significato è sempre chiaro.