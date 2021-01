Il Catanzaro contro la Viterbese cerca il primo brindisi dell’anno nuovo

Iniziare l’anno con una vittoria, ruggire in faccia ai leoni, e proseguire la corsa alle posizioni che contano in classifica. E’ quanto spera e vuole il Catanzaro che domani – calcio d’inizio ore 15 – se la vedrà al “Ceravolo” contro la Viterbese. Il sogno di un balzo avanti ulteriore nella partita che segnerà un tuffo nel passato per mister Calabro. Con il mercato sullo sfondo che al triplice fischio del match riprenderà a ritmo ancor più elevato, anche in fase di entrata.

QUI GIALLOROSSI – Privo di Branduani – tra i pali ci sarà Di Gennaro, convocato anche Mittica – Calabro lascia a casa pure gli acciaccati Pinna ed Urso. In campo dovrebbe andare l’undici standard con il trio di difesa composto da Riccardi, Fazio e Martinelli e gli equilibri di centrocampo retti da capitan Corapi e Verna. Evacuo e Di Massimo i candidati forti per la linea offensiva: a loro forse il compito più gravoso, vale a dire aprire varchi in una retroguardia avversaria che si preannuncia folta e muscolare.

QUI GIALLOBLU – Viterbese che infatti si presenterà al “Ceravolo” accorta e con l’obiettivo unico di migliorare la propria classifica deficitaria. «Il Catanzaro è una squadra forte costruita per fare un campionato di vertice – le parole alla vigilia di mister Taurino – Per portare via dei punti utili non basterà fare una partita normale ma dovremo cercare la grande prestazione». Sarà partita speciale per il tecnico dei laziali, in passato vice di Calabro: «Saremo avversari in campo ma mai nemici – ha detto – E sulla formazione ancora nulla di deciso». Pretattica a parte, l’undici viterbese sembra già per il grosso delineato. L’ultimo arrivato Murilo dovrebbe partire dalla panchina; a centrocampo, tra Salandria e Palermo, un posto per l’ex Bensaja.

NUMERI – Roboante l’ultima affermazione casalinga delle aquile contro i gialloblu, risalente al febbraio scorso, con un netto 4-0 risultato finale (doppietta di Tulli, Bianchimano e Celiento). Nel ’97 l’unico successo ospite (0-2) e nel 2004 l’unico pareggio strappato dai laziali (1-1, gol giallorosso di Alfieri). Aquile in vantaggio nel bilancio totale delle vittorie con le affermazioni del ’96 (1-0, Parlato) e del 2019 (2-0, Bianchimano e Signorini). Fischietto al signor Cudini di Fermo con cui le aquile contano già due precedenti: la vittoria contro il Monopoli del 2018 (0-2) e la sconfitta di Taranto dell’anno precedente (2017). Dentico e Belsanti saranno gli assistenti.

CATANZARO (3-4-1-2) : Di Gennaro; Riccardi, Fazio, Martinelli; Casoli, Verna, Corapi, Contessa; Carlini; Evacuo, Di Massimo. All. Calabro.

VITERBESE (4-3-3) : Daga; Baschirotto, Mbende, Markic, Urso; Salandria, Bensaja, Palermo; Bezziccheri, Rossi, Simonelli. All. Taurino