Mirarchi confermato presidente Lnd-Calabria congratulazioni dal Comune di Catanzaro

“La Federcalcio calabrese continuerà ad essere guidata da un presidente bravissimo, appassionato ed estremamente competente”. È il commento con cui il sindaco Sergio Abramo si è congratulato con Saverio Mirarchi, che ieri sera è stato confermato alla guida del comitato regionale della Figc-Lega nazionale dilettanti. “Ricevere l’unanimità dei voti è il segnale più concreto dell’ottimo lavoro che Mirarchi, verso il quale nutro massima stima sul piano personale oltre che dal punto di vista istituzionale, ha saputo svolgere in questi anni alla guida del calcio calabrese”.

“Grazie alle capacità di Saverio Mirarchi – ha aggiunto – sta crescendo in modo evidente la piccola Coverciano realizzata nel quartiere Sala dalla Figc regionale in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali che ho diretto in passato. Il Centro tecnico federale che avevamo pensato insieme a un altro grande presidente del comitato regionale come Nino Cosentino, poi diventato vicepresidente della Lega nazionale, sta migliorando a vista d’occhio e diventa sempre più importante essendo, senz’altro, un fiore all’occhiello per la città e la Calabria tutta. A Mirarchi rinnovo gli auguri di buon lavoro nella certezza che sarà proficuo come quello fatto finora”.

Talarico “La conferma all’unanimità di Saverio Mirarchi come presidente regionale della Lega nazionale dilettanti-Figc è la dimostrazione della sua straordinaria professionalità alla guida del calcio calabrese”.

Lo ha detto il consigliere comunale di Catanzaro con Sergio Abramo Fabio Talarico. “Non c’erano dubbi che dopo l’ottimo lavoro svolto in questi anni, in piena continuità con i risultati ottenuti da un altro grande presidente come Nino Cosentino, Mirarchi venisse confermato anche per il prossimo quadriennio olimpico. Nel corso degli anni il comitato regionale della Federcalcio ha sostenute tante iniziative in piena collaborazione con l’amministrazione Abramo. E sono sicuro che, non appena supereremo questa maledetta fase pandemica, tante altre iniziative verranno concretizzate. A Mirarchi rivolgo le mie più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro”.