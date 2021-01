Nebbia al Ceravolo. Catanzaro-Viterbese è rinviata

Dura solo un tempo Catanzaro-Viterbese, poi ci pensa la nebbia a fermare tutto e ad imporre il rinvio a data da destinarsi. Impossibile davvero andare oltre per Corapi e compagni sotto la cortina spessa di bianco calata sul “Ceravolo” dalla mezz’ora di gioco in poi. Forse un bene per le aquile che nella prima frazione non erano riuscite ad impressionare in maniera positiva. L’ufficialità del rinvio è arrivata alle ore 16.52.

CRONACA – Si ripartirà in una data ancora da definire come detto, con gli stessi undici scesi in campo oggi. Tra i pali giallorossi, vista l’assenza di Branduani, c’era e ci sarà Di Gennaro; in avanti invece Evacuo con Di Massimo. Costretta a rinunciare a Tounkara in offensiva, la Viterbese si è presentata e lo farà anche nel recupero con Bensaja a tessere il gioco e con il nuovo arrivo Murilo in panchina. Da segnalare, prima dell’avvio, il ricordo dell’ex presidente Pino Albano, nel decennale della sua scomparsa.

Primo tempo – Poco Catanzaro negli unici quarantacinque minuti disputati. A fronte invece di una coraggiosa Viterbese, spinta da un Palermo su di giri, protagonista assoluto tra le linee. E’ proprio lui a procurare il primo brivido ai giallorossi approfittando al quinto di un clamoroso buco centrale della difesa che lo libera al tiro: la mira però è alta e si salva Di Gennaro. La prima azione degna di nota delle aquile arriva attorno al quindicesimo con una punizione di Corapi spizzata – non con troppa mira – da Martinelli. Poi è la nebbia a conquistare il palcoscenico e ad acuire le difficoltà catanzaresi nella manovra: al diciottesimo un batti e ribatti in area mette ancora Palermo in condizione di battere a rete – a salvare la porta questa volta è una deviazione provvidenziale di Fazio – e solo con i calci piazzati gli uomini di Calabro riescono a trovare sbocco – come al quarantesimo, su angolo di Carlini, con la deviazione di Riccardi fuori misura.

Secondo tempo – La ripresa dura effettivamente solo sei minuti, poi la visuale in campo peggiora e il rinvio si fa inevitabile.