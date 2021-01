Basket: la Mastria perde ancora

Perde ancora la Mastria Sport Academy Catanzaro. Nella sesta giornata del campionato di Serie B, girone D2, i giallorossi perdono sul campo della Edil Frata Nardò per 86-73. I giallorossi restano in gara per gran parte della partita avvicinandosi anche sul -7 ma complice un primo quarto troppo soft non rientrano mai definitivamente in partita. Primo quarto in sofferenza dei giallorossi come detto, si sente subito il peso delle assenze con Procopio, Tommasello, Scianaro e Tomcic che non hanno preso parte alla gara. Nardò con tanti giocatori di buon livello, a forze fresche fa la differenza e crea subito un bel gap di vantaggio.

Il primo parziale si chiude sul 28-18. Nel secondo periodo, la Mastria rientra in gara, in difesa le cose iniziano a funzionare e la zona di coach Formato mette in difficoltà Nardò che soffre e non trova con facilità il canestro. Per la Mastria, sempre sugli scudi il solito Battaglia che grazie alle sue abilità riesce sempre a trovare ottime soluzioni. Bene anche Cucco, Morciano e il solito Moretti. La Mastria Sport Academy arriva a meno 5 a metà terzo quarto. Qui viene meno l’esperienza dei giovani giallorossi che commettono qualche palla persa di troppo e fanno scappare nuovamente Nardò. I padroni di casa segnano da tre punti e allungano nuovamente. Nell’ultimo periodo si sente la difficoltà di rotazioni nella Mastria, falcidiata dagli infortuni, e Nardò gestisce il vantaggio. Prestazione abbastanza positiva dei giallorossi viste le tante assenze. Difficile sperare in qualcosa in più vista la bravura della Edil Frata Nardò. Nel prossimo turno, l’ultimo del girone d’andata, i giallorossi ospiteranno tra le mura amiche la Pavimaro Molfetta, mentre Nardò farà visita al fanalino di coda Monopoli. Questi i tabellini del match:

Frata Nardò – Mastria Sport Academy Catanzaro 86-73 (28-18, 16-17, 20-22, 22-16)

Frata Nardò: Riccardo Coviello 18 (5/6, 0/1), Niccolò Petrucci 15 (3/5, 2/6), Riccardo Bartolozzi 13 (6/10, 0/0), Goran Bjelic 12 (2/3, 2/4), Federico Burini 8 (1/4, 1/2), Edoardo Fontana 8 (1/7, 2/4), Emmanuel Enihe 7 (2/3, 1/4), Marcelo Dip 5 (2/7, 0/0), Luka Cepic 0 (0/2, 0/1), Diego Fracasso 0 (0/0, 0/0), Antony Tyrtyshnik 0 (0/0, 0/0)

Mastria Sport Academy Catanzaro: Pasquale Battaglia 23 (5/13, 2/5), Marco Cucco 16 (5/10, 2/6), Francesco Morciano 14 (2/2, 1/4), Gioele Moretti 7 (2/2, 1/5), Gabriele Petronella 7 (2/6, 1/1), Jovan Miljanic 4 (2/2, 0/1), Roman Tchintcharauli 2 (1/4, 0/0), Denys Shvets 0 (0/0, 0/0), Marco Mastria 0 (0/1, 0/0), Matteo Mastria 0 (0/0, 0/0)