Catanzaro Calcio, occhi al mercato. Porcino si avvicina

In attesa di sapere quando la gara sospesa ieri contro la Viterbese potrà essere recuperata – spetta alla Lega, ora, individuare data ed orario per la disputa della quarantina di minuti mancante – il Catanzaro si è rituffato quest’oggi nel mercato, con l’intenzione di sfruttare i primi giorni della settimana per chiudere o indirizzare verso il definitivo compimento qualche trattativa già abbozzata.

Una in particolare pare procedere liscia ed avvicinarsi alla stretta finale. E’ l’operazione legata ad Antonio Porcino, laterale appena svincolatosi dal Livorno, che i giallorossi avevano da tempo messo nel mirino e per il quale diggì Foresti e diesse Cerri si erano premurati di far partire in anticipo il lavoro di diplomazia. Piace al club – aveva riscosso simpatie al patron nelle stagioni precedenti e non erano mancate avances nelle ultime sessioni – ed anche al tecnico che con lui andrà a rimpolpare la batteria di esterni duttili privata ultimamente, sempre a sinistra, dell’apporto giovane di Evan’s.

La sensazione è che si dovrebbe chiudere a breve e con questo innesto inaugurare effettivamente il mercato in entrata. Quello in uscita al contrario è già partito con le cessioni di Altobelli all’Arezzo e di Riggio al Monopoli. Oggi la definizione di un’altra operazione in attacco con l’accordo trovato con il Napoli per il passaggio in prestito secco di Furina alla Primavera azzurra. Sulla promettente punta di Bivongi si erano accesi anche i fari della Torres. Ad ore la firma con i partenopei.