Stefano Scognamillo è un nuovo difensore del Catanzaro. La società giallorossa si assicurata fino a fine stagione le prestazioni del centrale difensivo, classe 1994, arrivato in prestito secco dall’Alessandria, con cui ha disputato 13 gare nella prima parte del campionato.

Nativo di San Pietroburgo e cresciuto nelle giovanili di Milan e Ascoli, dopo l’esordio tra i professionisti con i marchigiani ha militato nell’Aversa Normanna e per tre stagioni nel Matera in serie C, per poi passare al Trapani, conquistando con i siciliani la promozione in cadetteria. Nella scorsa stagione, sempre con la maglia del Trapani, ha collezionato 28 presenze in Serie B. Il calciatore è già a disposizione del tecnico Antonio Calabro.