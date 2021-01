Catanzaro Calcio, domani ufficiale Porcino. Per l’attacco salgono le quotazioni di Cuppone

Si è allenato in solitaria, oggi, in attesa dell’esito del primo tampone propedeutico per l’inserimento effettivo in gruppo. E domani dovrebbe essere annunciato ufficialmente dal club con foto di rito in sede e prime dichiarazioni. E’ dunque già partita l’avventura a Catanzaro di Antonio Porcino, laterale reggino classe ’95, ingaggiato dalle aquile dopo lo svincolo dal Livorno. Il secondo tassello inserito in rosa dopo il difensore Scognamillo: non l’ultimo visto che su altre piste si stanno concentrando in queste ore le attenzioni di diggì Foresti e diesse Cerri.

C’è da sostituire Altobelli a centrocampo e nelle intenzioni si vorrebbe reperire una pedina di fisico e centimetri almeno pari a quelli del terracinese trasferito all’Arezzo. E c’è da rafforzare la linea offensiva, specie in prospettiva di una possibile (doppia?) partenza nel reparto. Questo il capitolo forse più caldo al momento, con le quotazioni del ventitreenne Luigi Cuppone – in scadenza a giugno 2021 con la Casertana – in rialzo rispetto a quelle di Volpe – la resistenza del Frosinone non si è attenuata – e del viterbese Tounkara.

Sul fronte uscite possibili sviluppi potrebbero arrivare dal canale aperto con il Mantova che ha mostrato gradimento per Urso e Curiale ed ha visto mettere sul piatto anche il nome di Di Piazza.