Catanzaro Calcio, ufficializzato Porcino. Slitta di un’ora il (mezzo) recupero con la Viterbese

Antonio Porcino è un calciatore del Catanzaro. L’esterno sinistro, svincolato dal Livorno, con cui ha disputato 14 gare nella prima parte del campionato, si è legato al club giallorosso fino a giugno del 2022. Nativo di Reggio Calabria, classe 1995, Porcino nelle due precedenti stagioni ha vestito la maglia del Livorno in serie B, con 52 presenze complessive e una rete. Sempre in serie C ha militato nel Catania, nella Reggina per due stagioni, nell’Ischia e nel Taranto. Ha all’attivo oltre 200 presenze e 11 marcature tra i professionisti.

E nella mattinata di oggi anche la notizia di un breve rinvio, un’ora, del match di recupero con la Viterbese. , la gara, che ripartirà dal sesto del secondo tempo, si disputerà alle ore 16 anziché alle 15 come precedentemente stabilito. Ad annunciarlo è stata la Lega pochi minuti fa dopo aver preso atto della comunicazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza–Ufficio Ordine Pubblico. C.N.I.M.S in relazione alla concomitanza di altro evento in città.