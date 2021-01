Fidal Calabria, il catanzarese Bruno Spina tra i consiglieri eletti

Si è tenuta a Gallina frazione di Reggio Calabria, ieri domenica 24 nei saloni della Scuola Regionale dello Sport del Coni, l’Assemblea elettiva della Fidal Calabria.

L’Assise è servita per eleggere il Presidente, sei Consiglieri ed il Revisore della federazione di Atletica Leggera. Gli eletti rimarranno in carica per quattro anni. Confermato alla massima carica Ignazio Vita, Reggio Calabria, mentre tra i consiglieri diverse sono le new entry.

Tra queste Bruno Spina, atleta e presidente della Hobby Marathon Catanzaro che ha ottenuto 258 voti. Spina, volto molto noto nell’ambito sportivo, da sempre atleta, tecnico e dirigente apprezzato da tutti, ha così deciso, sollecitato da più parti, di mettere a disposizione la sua esperienza, maturata su piste, prati e strade di tutta Italia, anche “fuori le mura”.-

