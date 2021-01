Studio giallorosso post Catanzaro-Viterbese oggi alle 18

Appuntamento con Studio giallorosso oggi alle 18. Si analizzerà la prosecuzione del match tra Catanzaro e Viterbese in programma oggi alle 16 allo stadio Ceravolo, incontro interrotto per nebbia. In studio Gianluigi Mardente e Gianfranco Giovene. Il programma sarà come di consueto disponibile nella parte alta della nostra home page e sulla pagina Facebook di Catanzaro informa. Regia affidata a Tonino Minicelli.