Catanzaro Calcio, fatta per Jefferson. Ma la Casertana blinda Cuppone

Per un Cuppone in pieno stallo, un Jefferson che si sblocca e va dritto verso l’ufficializzazione. E’ sul reparto avanzato che il Catanzaro ha deciso di lavorare con più intensità nelle ultime ore di mercato.

A dare il “la” all’operazione per portare il brasiliano alla corte di Calabro – accordo già definito con il Padova per il prestito secco di cinque mesi, previsto per le prossime ore l’annuncio – la cessione ufficializzata nel primo pomeriggio di Di Piazza al Catania a titolo temporaneo. Alla ripresa di domani ci sarà dunque anche lui oltre all’altro nuovo innesto per la difesa Riccardo Gatti; non ancora Luigi Cuppone che come detto rimane ostaggio della Casertana. Pure l’ultima offerta presentata dal club giallorosso non è stata ritenuta adeguata dai falchetti disposti a trattenere l’attaccante fino al termine della stagione ed alla naturale scadenza contrattuale.

Se la posizione dei campani non dovesse ammorbidirsi – da capire se verrà o meno proposto un rilancio da via Gioacchino da Fiore – il suo futuro sarà comunque a Catanzaro ma a partire dalla prossima estate: la firma sul preliminare – quella almeno sì – è infatti già arrivata. Il piano B per l’immediato potrebbe essere Michele Volpe del Frosinone sul quale mai, da inizio mercato ad oggi, Cerri e Foresti hanno spento i fari. Pista però altrettanto complicata al momento, viste le titubanze dei ciociari sulla cessione e la concorrenza ora forte della ProVercelli.