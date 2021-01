Catanzaro Calcio, Cuppone non si scalda. E si vira su Grillo

Jefferson è un capitolo (positivamente) chiuso: oggi la firma sul contratto, la foto in sede ed il primo allenamento a Giovino, agli ordini di Calabro. Cuppone invece uno probabilmente destinato al rinvio: la Casertana non ha arretrato di un millimetro la propria posizione e stanti così le cose l’operazione – già di fatto definita con il ragazzo per l’anno prossimo – potrebbe slittare all’estate. Di mezzo il Catanzaro ha provato a scrivere una storia più o meno nuova per il futuro immediato riallacciando contatti, nelle ultime ore, con un profilo già sondato ad inizio mercato per lo stesso ruolo. Paolo Grillo del Cittadella: ventitre anni, esterno offensivo destro. C’è lui ora al centro dei radar giallorossi per rinforzare il reparto avanzato ed arricchirlo con una valida alternativa a Di Massimo.

Pescato dai veneti tra gli svincolati della Sicula Leonzio nella scorsa finestra di mercato, il siciliano ha collezionato finora solo quattro presenze parziali in B; gradirebbe maggiori chances per vedere il campo e le aquile hanno fatto sapere di essere ben disposte a concedergliele. Non solo loro, però: al laterale offensivo di Partinico è arrivata anche una proposta dal Legnago Salus – girone B – ma il richiamo del sud lo starebbe facendo riflettere seriamente sulla possibilità di un trasferimento in giallorosso.

Le prossime ore saranno quelle decisive per sciogliere il nodo e magari imprimere la virata decisiva; le altre alternative restano tiepide al momento: per Volpe sembra forte la concorrenza della ProVercelli ma ci pensa anche il Catania. In uscita la Viterbese sembra essersi defilata per Urso il cui futuro sarà comunque presto definito. Come quello del giovane Salines per il quale le pretendenti non mancano: l’agente Cefaly è già a Milano per valutare le possibilità.