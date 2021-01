Cinque mesi per riscattarsi, per dimostrare di saper incidere più di quanto fatto finora a Padova. Cinque mesi per ritrovare gol e fiducia e chissà giocarsi anche una conferma per il futuro. Il brasiliano Jefferson Andrade Siqueira è ufficialmente un giocatore del Catanzaro: ieri l’accordo trovato tra Padova e società giallorossa per il suo trasferimento in prestito, oggi il canonico rito della firma con successivo annuncio dalla sede di via Gioacchino da Fiore. Trentatre anni, spilungone, sostituirà Di Piazza nei ranghi offensivi a disposizione di mister Calabro. E c’è già chi è pronto a scommettere che farà bene.

«UN LUSSO» – Uno su tutti: Stefano Sanderra, ex tecnico delle aquile – rimasto affezionatissimo alla piazza – vecchio mister del brasiliano a Latina, ora protagonista nella Premier League maltese alla guida dell’Hibernians. «Un lusso per la LegaPro» lo ha definito, tracciando un identikit schietto, fatto di punti forti e piccole debolezze. «Fui io a portarlo a Latina qualche anno fa – la sua ammissione – era del Frosinone, in prestito al Cassino, e fece bene diventando l’artefice della scalata alla B. La Fiorentina aveva puntato forte su di lui, ricordo che Corvino pagò circa un milione per portarlo in Italia, poi qui ha avuto un po’ di alti e bassi ma le doti non si discutono». Fisico possente, abile nello stacco ma a quanto pare niente male nemmeno con i piedi. «Potenzialmente è uno dei più forti: è una prima punta naturale con più o meno le stesse caratteristiche di Di Piazza ma sa anche venir fuori e giocare sulla trequarti, smistare o chiudere le azioni. Qualche guaio muscolare negli anni non gli ha permesso di trovare la giusta continuità – ha sottolineato l’allenatore – Ha struttura ma è anche molto delicato e deve rispettare giusti tempi di recupero». Anche perché la variabile età, per quanto soggettiva, non può essere certo messa da parte. Anzi.

«IO, LUI E QUELLE “SGRULLATE”…» – «Va motivato – ha aggiunto Sanderra – perché come tutti i brasiliani gioca sulla fiducia: a prima vista può sembrare un non combattente ma non è così». A Latina, sotto la sua guida, fece segnare il record di marcature in Italia: nove reti in diciannove gare. La chiave per farlo rendere al meglio? «Le “sgrullate” che gli facevo in allenamento per farlo rimanere sul pezzo – la risposta con il sorriso del trainer – Dargli i giusti stimoli è fondamentale ed una piazza come Catanzaro, meridionale, calorosa, attenta, ed un mister come Calabro, forte caratterialmente, lo aiuteranno ad aumentare la cattiveria mentale». Discorso simile a quello di un altro alfiere d’attacco: Di Massimo, anche lui con Sanderra in passato ma a San Benedetto. «Con le dovute differenze tecniche, il nocciolo è quello: vanno caricati e lasciati sempre in tensione. Se trovano fiducia però è garantito che spaccano le partite».