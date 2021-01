Catanzaro, Grillo è tuo. Ufficiale Gatti, si lavora alle uscite

“Direzione temperature più alte”. Le cercava in tutti i sensi, Paolo Grillo: a livello metereologico, dopo il trasferimento della scorsa estate dalla calda Sicilia al più freddo Veneto, così come sul termometro dell’adrenalina, mai troppo clemente con lui nei mesi a Cittadella.

Il “lavoro ai fianchi” del Catanzaro per ottenere il sì di Grillo e le dichiarazioni social del calciatore

Ed il Catanzaro lo ha capito, molto prima che lui lo confessasse su Instagram: ne ha tastato volontà ed entusiasmo, ne ha studiato bene le caratteristiche per l’incastro nella nuova rosa, poi ha fatto tutto ciò che era necessario fare per strappare il “sì” dei veneti ed accontentarlo. Come anticipato ieri, sarà giallorossa la punta di Partinico: l’accordo trovato è per il prestito fino al termine della stagione e lo scatto in auto postato nel pomeriggio sui social testimonia come il suo viaggio verso l’avventura di Catanzaro sia già iniziato. Firma, foto, annuncio e primo allenamento – copione classico per questo genere di piéce – si svilupperà con i tempi giusti domani.

Dall’Atalanta al Catanzaro passando per la Reggiana, in difesa arriva Gatti

A precederlo sul palco ci ha pensato oggi il coetaneo Riccardo Gatti, rinforzo per la difesa, pescato in prestito dalla Reggiana dopo la partenza – destinazione Arezzo – di Paride Pinna. Scuola Atalanta, centrale puro, Gatti – che ha vestito in passato le maglie di Fano, Monopoli e Reggina – è già a disposizione di Calabro.

Il mercato in uscita vede pronti ai saluti finali Urso e Salines

C’è ancora qualche ora a disposizione per gli ultimi movimenti: in uscita resta il nodo Francesco Urso – il Mantova pare unica alternativa – e si ragiona anche sul futuro del giovane Emmanuele Salines: ampia la rosa delle pretendenti per il difensore centrale che fin qui non ha trovato molto spazio; i giallorossi intendono puntare su di lui per l’avvenire e d’accordo con l’agente Cefaly stanno in queste ore valutando le richieste di informazioni giunte da Cavese, Vibonese ed Arezzo. Lunedì anche questo capitolo dovrebbe definirsi.

(in foto Paolo Grillo)