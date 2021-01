Catanzaro-Viterbese: scintille a distanza. A Cerri risponde Taurino

Non si placano le polemiche tra Catanzaro e Viterbese per il burrascoso finale di mercoledì scorso al “Ceravolo”. L’episodio del rigore non concesso dall’arbitro Cudini di Fermo, sommato al gol annullato a Carlini per fuorigioco nella prima parte di gara disputata il 10 gennaio, ha letteralmente fatto infuriare i giallorossi che ieri, con il diesse Cerri hanno provato a far valere le proprie ragioni.

Cerri: Una direzione di gara più attenta ci avrebbe probabilmente consentito di vincere il match

«Dispiace perché era chiaro il fallo commesso sul nostro attaccante – la dichiarazione del direttore sportivo – Non vogliamo fare certo del vittimismo, ma è giusto constatare che una direzione di gara più attenta ci avrebbe probabilmente consentito di vincere il match. Si tratta di circostanze che nel calcio, purtroppo, capitano e da uomini di sport lo sappiamo – ha aggiunto Cerri – Tuttavia ci auguriamo di non dover più commentare situazioni simili che penalizzano gli sforzi messi in campo, a ogni livello, dalla nostra società la quale non cerca certo favoritismi ma un trattamento che non svilisca il grande impegno profuso».

Taurino: Hanno voluto giocare quando volevano, prima della loro pausa. Ci mancava solo che si portassero l’arbitro da casa

Immediata e rovente la replica da Viterbo, affidata al tecnico Taurino. «Tutti vogliono mettere i puntini sulle “i” – ha tuonato l’allenatore nella conferenza stampa pre gara del match contro l’Avellino – ed allora lo facciamo anche noi dicendo che prima del rigore c’era una spinta di Fazio su Baschirotto e che se l’arbitro avesse rivisto l’episodio al VAR l’azione sarebbe stata annullata. Perdipiù al settantasettesimo Corapi fa un fallo con piede a martello su Salandria: era già ammonito ma il direttore di gara non lo ha sanzionato. Fanno tutti i belli a parole per giustificare le prestazioni della propria squadra – ha rincarato la dose il coach dei laziali – Sembra che siano stati derubati ma non è così. Hanno voluto giocare quando volevano, prima della loro pausa. Ci mancava solo che si portassero l’arbitro da casa». Poi l’affondo ancora più schietto: «La polemica è inutile e quando non si vince si dovrebbe accettare il verdetto del campo».