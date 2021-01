Catanzaro, Gatti è ‘pronto alla guerra’. A Milano le ultime battute di mercato

Un arrivo non preventivato ma prezioso. Se l’Arezzo non fosse piombato pesantemente su Pinna – due anni e mezzo di contratto a fronte di un rinnovo solo annuale messo sul piatto da Cerri – le strade del Catanzaro e di Riccardo Gatti non si sarebbero incrociate. Nemmeno in questo mercato, dopo i contatti presi e la trattative abbozzate – poi abortite – nelle sessioni precedenti. Ci ha pensato l’imprevisto a riallacciare i fili, a riaprire i canali, e contemporaneamente allo scambio di documenti con i toscani per la cessione dell’ex Casertana, in via Gioacchino da Fiore ci si è affaccendati anche per quello con la Reggiana per il suo ingaggio in prestito. Già a disposizione di Calabro, il centrale ha quest’oggi parlato per la prima volta ai microfoni del club dicendosi entusiasta e pronto per la nuova avventura. «Ho trovato un gruppo sereno e focalizzato sull’obiettivo – le sue parole – I primi allenamenti sono stati di livello molto alto e non vedo l’ora di affrontare le prossime battaglie. So che sarà una guerra – la sua opinione sul finale di campionato e sul girone – Sarà necessaria grinta su ogni pallone ed io sono pronto».

VERSO PAGANI – Musica per le orecchie di Calabro che dell’animus pugnandi ha da sempre fatto il suo credo. Insieme all’altro ultimo arrivato Jefferson, farà parte della spedizione di mercoledì a Pagani – difficile vederli in campo dall’inizio – e con loro ci sarà anche Carlini, pienamente recuperato dopo il guaio muscolare occorso nel riscaldamento pre-Viterbese.

INTANTO A MILANO… – Tra i tavoli del mercato, intanto, si muovono le ultime pedine. Sull’agenda del diesse Cerri, alla voce “uscite” ci sono ancora i nomi di Francesco Urso ed Emmanuele Salines: il discorso con il Mantova per il primo non è ancora approdato a chiusura mentre per il secondo si è aggiunta l’Olbia all’elenco delle interessate (costituito già da Arezzo, Vibonese e Cavese). Slittato a domani l’annuncio in entrata di Paolo Grillo, ingaggiato in prestito dal Cittadella.