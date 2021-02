Catanzaro Calcio, Urso saluta: ripartirà da Fano

L’aria di casa per ripartire, per rinascere. Proverà a ricominciare dalla città natale Fano, Francesco Urso, dopo la non brillantissima parentesi con il Catanzaro costellata più da bassi che da alti nelle due stagioni alle spalle. L’accordo tra club giallorosso e sodalizio granata è stato definito pochi minuti fa e a stretto giro dovrebbero arrivare firma ed annuncio.

Passaggio a titolo definitivo e contratto fino al termine della stagione per il centrocampista ventisettenne, giunto a Catanzaro nell’estate 2019 sotto Auteri ed impiegato con il contagocce. Cinque le sue presenze lo scorso anno nella regular season – più il gol della bandiera ai playoff contro il Potenza – e solo un gettone quest’anno – alla prima di campionato sempre contro i lucani.

Per sostituirlo i giallorossi stanno lavorando con la Roma per il giovane Zakaria Sdaigui – ventenne, italo marocchino, a Gubbio in questa prima parte di stagione. La formula al vaglio è quella del prestito.