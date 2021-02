“Catanzaro, sveglia”: toni forti ed occhi bassi alla ripresa

Toni forti ed occhi bassi. Di nuovo, proprio come tre mesi fa esatti. E’ piombato nuovamente nella spirale della crisi nera il Catanzaro, battuto dalla Paganese ultima in classifica ed incapace ancora una volta di dare risposte concrete sul piano della tenuta tattica e mentale. Brutta e per certi versi disarmante la sconfitta di ieri: maturata senza reazione da parte giallorossa, utile solo per rimettere in discussione quel poco di certezza che si era a fatica conquistato in questo lasso, posizione del tecnico Calabro compresa. Come dopo la prova amara contro il Palermo, al “Ceravolo”, a novembre, il disappunto dei vertici è tornato a farsi sentire. Non davanti a microfoni e telecamere, questa volta, ma nel chiuso dello spogliatoio di Giovino, alla ripresa degli allenamenti. Il diggì Foresti da una parte a spiccare il rimbrotto, la squadra dall’altra ad incassare e a cospargersi il capo di cenere.

FIDUCIA A TEMPO – Il momento è grave, l’aria pesante dalle parti di via Gioacchino da Fiore, e si vede. Tanto da coinvolgere tutti i piani nella riflessione a ventiquattrore dall’inspiegabile kappao. Nessuna decisione è stata presa sul conto di Calabro che domenica comunque sarà in panchina nel derby contro la Vibonese. Fiducia a tempo per lui? Potrebbe essere visto che a differenza del passato nessuno in dirigenza ha inteso smentire le voci di un possibile, eventuale, cambio in corsa.

MERCATO CHIUSO – In serata intanto è arrivata l’ultima ufficialità del mercato invernale: quella della punta Salvatore Molinaro ingaggiato tra gli svincolati dopo una prima parte di stagione alla Lucchese. “Giocatore versatile e di movimento” – così lo si definisce nella nota di presentazione diramata attraverso il sito ufficiale del club – il classe ’98, ex Viterbese con Calabro ed anche prodotto del vivaio giallorosso in passato, è già in gruppo