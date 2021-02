Catanzaro già in ritiro: anche oggi confronti e valutazioni verso il derby

Prima la sfuriata, poi il ritiro anticipato: un copione già visto a cui il Catanzaro si è aggrappato anche questa volta con la speranza di risorgere. Da questo pomeriggio i giallorossi hanno serrato cancelli e portoni in vista del derby di domenica: si sono trincerati nel silenzio di una clausura imposta, e metteranno il naso fuori dal quartier generale di via Gioacchino da Fiore solo per le consuete sedute di allenamento a Giovino. Isolati per ritrovare concentrazione e correggere gli errori.

Anche per non farsi travolgere dalle critiche – davvero tante e roventi – che il kappao contro la modesta Paganese ed il sensibile allontanamento dal podio in classifica hanno scatenato. La decisione è stata presa ieri, dopo il colloquio tra vertici e squadra nello spogliatoio. Ed è stata seguita quest’oggi da un nuovo summit tra dirigenza e staff tecnico per fare il punto sulla crisi e tracciare una road-map di ragionevole respiro.

Calabro resta in panchina per ora ma è chiaro che lo scontro con la Vibonese del weekend sarà decisivo per la sua posizione. Ciò detto, si dovrebbe tornare all’antico e rischiare nulla dal punto di vista tattico: l’obiettivo numero uno è recuperare Carlini per la trequarti mentre non dovrebbe farcela Jefferson, dichiaratamente in ritardo di condizione alla vigilia del match contro gli azzurrostellati, poi vittima anche di una dolorosa distorsione in un contrasto di gioco contro un avversari