Catanzaro, riecco Branduani. E con Di Gennaro in periodo sì, tra i pali c’è abbondanza

L’ultima da titolare a Catania, prima di Natale. Poi, alla ripresa, l’annuncio della positività al Covid-19 ed il mese intero in isolamento, passato tra tamponi ed allenamenti domestici. E’ finalmente terminato il calvario personale di Paolo Branduani: oggi, per il portiere giallorosso, il ritorno – se pur parziale – nei ranghi e l’inizio della fase di riabilitazione dopo il lungo stop.

Un suo post su facebook, alla vigilia del match dello scorso weekend tra Catanzaro e Vibonese aveva anticipato la lieta novella del rientro. E lo si era visto al “Ceravolo”, la sera stessa del derby, fremere da tifoso ed incitare a gran voce i compagni dagli skybox dedicati ai tesserati. Non sarà ancora a disposizione di Calabro per Foggia né per i prossimi match – l’inattività alle spalle pesa e dovrà essere smaltita a pieno prima di poter immaginare un suo ritorno in campo – ma una volta certificata la nuova idoneità agonistica – da oggi, appunto, lo start ai test – il numero ventidue delle aquile potrà far ripartire la sfida per la titolarità con Di Gennaro.

LA RISPOSTA DEL “DIGE” – Sarà una bella tenzone alla luce della caratura dei protagonisti. Perché mentre il trentunenne di Vizzolo Predabissi è stato costretto ai box dal coronavirus, il più giovane collega saronnese, lasciato ai margini dal club ad inizio stagione, ha risposto presente in maniera eccezionale, ritagliandosi lodi e visibilità. Costruendo anche la migliore serie positiva del campionato giallorosso – quattro clean sheet su cinque gare e porta inviolata (ad oggi) per duecentosettanta minuti consecutivi – con perdipiù un rigore parato a Monopoli su Bunino ed interventi decisivi a raffica contro Potenza e Viterbese. Roba da sfregarsi le mani in prospettiva per Calabro che a marzo e per tutto il rush finale verso i playoff potrà contare su due estremi difensori di pari (alto) livello.