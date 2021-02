Tre punti pesanti incamerati in casa di una diretta concorrente, un balzo avanti in classifica ed una prestazione da incorniciare. Può sorridere ancora Calabro ed allungare la scia di fiducia e soddisfazione già tracciata la scorsa settimana con il successo nel derby.

Il suo Catanzaro ha vinto e convinto oggi a Foggia: ha abbinato prestazione e risultato, si è fatto cinico ed intelligente nei frangenti clou e non ha mai perso la bussola. Dalla pancia dello “Zaccheria” arriva la conferma di una compattezza ritrovata nel clan giallorosso e di un orizzonte ora più sereno di prima. «Avevo chiesto ai ragazzi di interpretare la gara come un impegno casalingo – ha sottolineato l’allenatore a match finito – Volevo la stessa intensità, la stessa mentalità e cattiveria sfoderata solitamente al “Ceravolo”.

A differenza di altre squadre non siamo in grado di raggiungere il risultato senza prestazione – ha aggiunto – L’ago della bilancia sta nelle situazioni e siamo stati bravi oggi a sfruttarle». Molto bravi si può dire, come ad Avellino o Bisceglie nei precedenti blitz esterni. «Nel primo tempo avevamo già creato presupposti importanti per passare in vantaggio – ha detto Calabro – ed avremmo potuto segnare anche prima. I ragazzi meritavano questa vittoria, ora testa bassa e continuare a pedalare perché anche la prossima – mercoledì contro la Casertana – andrà affrontata nella stessa maniera». Ci si penserà da domani, nella ripresa immediata degli allenamenti che dovrebbe essere fissata ancora al “Federale”. Lì e non a Giovino dove la pesantezza del campo potrebbe incidere negativamente sulle gambe in questa fase ricca di impegni.