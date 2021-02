Campionato di A2 di raffa, la Catanzarese sbanca Cava dè tirreni

Alla prima in campionato di Serie A2 di Raffa (Girone 4), una Catanzarese senza macchie e senza paura sbanca il campo dei campani di Cafaro (a Cava de’ Tirreni, Sa) per 6-2. Una vittoria in trasferta maturata al termine di una grande prestazione che potrebbe già proiettare i giallorossi fra le squadre da battere in questa stagione.

Il primo tempo si chiude in perfetta parità: la terna composta da Perricelli, Valentino e Bianco vince il primo set ma perde il secondo, stesso ritornello per Giuseppe Scicchitano negli individuali.

Nel secondo tempo sale però in cattedra la squadra ospite che vince tutti e quattro i set di coppia con i tandem Valentino – Bianco e Zaffino – Scicchitano. Non deludono i nuovi arrivati Giuseppe Scicchitano e Gianfranco Bianco ma il migliore in campo è di certo Vincenzo Valentino. Molto soddisfatto si è detto a fine gara il tecnico Franco Abramo che ora dovrà preparare al meglio il derby in casa contro il Città di Cosenza in programma sabato 20 febbraio.