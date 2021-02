Basket: Mastria da favola, batte Bisceglie e guarda alla salvezza

Neanche il miglior sceneggiatore avrebbe potuto immaginare uno spettacolo del genere. La Mastria Sport Academy Catanzaro firma la sua terza vittoria in stagione e lo fa tra le mura amiche, contro una delle squadre più forti del campionato nonché seconda forza del girone D2. Catanzaro ha cuore, grinta e attributi da vendere: i ragazzi di coach Tunno sfoderano una prestazione di gruppo senza eguali e portano a casa due punti vitali in ottica salvezza, superando i Lions Basket Bisceglie per 73-69. La cronaca del match sembra un copione scritto con tanto di colpo di scena finale. I giallorossi schierano in quintetto Cucco da play, Battaglia in guardia, Moretti da ala piccola, Morciano in ala grande e il centro georgiano 02’ Tchintaraouli; i pugliesi bianco blu rispondono con Sirakov, Vitale, Santucci e sotto le plance Caceres e Seck. Il primo quarto è tutto di marca Bisceglie, i pugliesi sfondano la difesa giallorossa a suon di canestri e si portano sul primo vantaggio parziale di 8-16, con un Sirakov sugli scudi. Santucci poco dopo porta la sfida 13-23 e sembra di fatto già mettere in cascina il risultato. Sul finale di quarto la Mastria si riavvicina notevolmente con un 7-2 di parziale sul finire del quarto.

Nella seconda frazione la musica non cambia, Bisceglie continua a volare e si porta sul +13 con il parziale di 23-36 mentre viene comminato il primo fallo tecnico a coach Tunno; sul finire del quarto un altro tecnico e la conseguente espulsione di coach Tunno fanno svegliare dal torpore la Mastria che si riavvicina a Bisceglie e porta la sfida al riposo sul punteggio di 31-42. Il terzo quarto sembra essere il preludio di una vittoria già scritta del Bisceglie che si porta sul 33-49. Tutto finito? Macché! Morciano mette tre canestri da tre punti in un amen, Battaglia segna da due e Petronella con un tiro senza senso pareggia la gara sul 54 pari, ma un libero di Taddeo porta la sfida sul 54-55 a fine terzo quarto. La Mastria perde anche Gaetano, per un infortunio alla schiena e si ritrova a dover giocar l’ultima frazione senza il proprio lungo titolare. Ad inizio quarto quarto, un canestro di Tchintcharauli firma il primo vantaggio della Mastria. Qui torna in scena Bisceglie che grazie a due percussioni in mezzo all’area di Taddeo si riporta avanti, ma Tomcic sotto canestro è lucidissimo, mentre dall’altra parte Sirakov è inarrestabile e tiene a galla i suoi.

La Mastria non molla mai e grazie a Battaglia e Tomcic trova il più 5 che risulterà poi decisivo. Quando mancano due minuti alla fine, Sirakov riavvicina i suoi ma Bisceglie subito dopo fallisce il canestro per impattare il match e Cucco negli ultimi secondi di gara è glaciale dalla lunetta e chiude di fatto i giochi. La corsa di coach Tunno verso i suoi ragazzi a fine gara è il simbolo di un gruppo che non molla di un centimetro in vista della corsa finale salvezza. Il finale magico è l’esultanza con patron Mastria che certifica la voglia di vincere di un intera coalizione. Nel prossimo turno la Mastria andrà a giocarsela sul campo del forte Taranto, capolista indiscusso del girone mentre Bisceglie ritornerà nuovamente in Calabria per giocarsela contro la Viola.

Questo il tabellino del match:

Mastria Sport Academy Catanzaro-Alpha Pharma Bisceglie 73-69 (20-25; 31-42; 54-55)

Catanzaro: Cucco 15, Battaglia 17, Moretti 3, Tchintcharauli 4, Morciano 9, Tomcic 8, Gaetano 6, Petronella 6, Mastria 3, Procopio 2, Milijanic. Allenatore: Tunno.

Bisceglie: Vitale 2, Sirakov 20, Santucci 14, Caceres 4, Seck 7, Maresca 8, Taddeo 7, Galantino 6, Chiriatti 1. N.e: Misino. Allenatore: Marinelli.