Catanzaro Calcio, rescisso il contratto con il difensore Salines

Per primo aveva varcato la porta dello spogliatoio la scorsa estate: nuovo arrivo dal Foggia, innesto giovane e di prospettiva per la difesa, pronto a mettersi a disposizione di Calabro all’evenienza. Ma con i mesi le cose non sono andate come sperato per lui: nemmeno un minuto di campo in maglia giallorossa, qualche piccolo intoppo fisico, e naturalmente anche il morale sotto i tacchetti nelle domeniche trascorse nell’ombra, tra tribuna e panchina. Sarebbe dovuto partire già a gennaio Emmanuele Salines – il Catanzaro aveva dato l’ok e il procuratore Cefaly si era affaccendato a Milano per sondare qualche pista magari per un giro in prestito – ma uno strano gioco di incastri lo aveva tenuto bloccato sull’uscio. Di oggi la notizia del suo svincolo dal club di via Gioacchino da Fiore: rapporto per ora interrotto, futuro immediato probabilmente in serie D, con l’impegno di riparlarne a giugno.