Tiro con l’Arco: assessore Cavallaro premia presidente Messina degli Club Arcieri Lido

“Al Club Arcieri Lido vanto della città di Catanzaro, Stella di bronzo della Federarco, per i meriti sportivi in campo nazionale”. Con questa motivazione l’assessore allo sport, Domenico Cavallaro, ha consegnato una targa al presidente della società di tiro con l’arco, Giuseppe Messina, come riconoscimento dei notevoli risultati raggiunti in questi anni in campo regionale e nazionale. “Il Club arcieri Lido rappresenta una delle realtà sportive d’eccellenza del nostro territorio, con una lunga attività alle spalle che ha visto diversi atleti di tutte le età ben rappresentare Catanzaro e la Calabria in tutta Italia”, ha commentato Cavallaro.

Il team è stato protagonista, nello scorso fine settimana, di una gara nazionale ospitata al Palagallo e si prepara ad affrontare, con i propri arcieri, il campionato italiano indoor previsto a Rimini nel mese di marzo.

“L’amministrazione comunale, nonostante le difficoltà dettate anche dalle limitazioni anticovid – ha aggiunto Cavallaro – resta sempre al fianco di tutte le società sportive che, con impegno e passione, contribuiscono alla crescita dei più giovani”.