Volley serie A2, Soverato ko a Cutrofiano. Prima fase chiusa al quarto posto

Termina 3-1 per Cutrofiano Volley l’ultimo recupero del Volley Soverato che conclude, così, al quarto posto la regular season. In terra di Puglia, le biancorosse di coach Napolitano cedono alla squadra di Carratú dopo una partita giocata sostanzialmente alla pari che ha visto le padrone di casa avere la meglio nei primi due set solamente nella parte finale.

Le calabresi hanno reagito e sono andate molto vicine al tie break, dopo aver avuto a disposizione tre palloni per raggiungere il quinto set. Si chiude così una regular season comunque molto positiva per la compagine cara al presidente Matozzo.

I gruppo guidato da coach Napolitano ha meritato la qualificazione alla fase di pool promozione e ai quarti di Coppa Italia che disputerà in trasferta contro la terza del girone ovest. La stagione ancora è lunga e certamente le biancorosse sapranno dire la loro.

Di seguito il tabellino del match:

Cutrofiano. 3

Volley Soverato 1

Parziali set: 25/22; 25/21; 18/25; 26/24

CUTROFIANO: Ferrara (L), Tarantino, Avenia 8, De Vita (L), Panucci 20, Quarchioni 14, M’Bra 2, Castaneda 11, Menghi 15, Rizzieri ne, Salviato ne, Morciano ne, Caneva 8, Gorgoni ne, Monticelli (L) ne. Coach: Antonio Carratú

VOLLEY SOVERATO: Mason 17, Lotti 13, Cipriani ne, Nardelli 3, Shields 14, Salimbeni, Barbagallo (L), Piacentini 2, Bianchini, Riparbelli 8, Bortoli, Meli 9, Ferrario (L). Coach: Bruno Napolitano

MURI: Cutrofiano 3, Soverato 13