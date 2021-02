Catanzaro, Calabro: “Ternana? Nessun vantaggio psicologico. Anche noi abbiamo da perdere”

«Spirito di sacrificio e giusta mentalità»: così, secondo Calabro, il Catanzaro dovrà affrontare la sfida tosta di domani contro la capolista Ternana. Animo operaio, consapevolezza che ci sarà da soffrire nel confronto con l’imbattuta corazzata del campionato ma anche un pizzico di sfrontatezza per provare l’impresa.

«Non abbiamo mai poco da perdere – le parole del tecnico giallorosso alla vigilia del match – quindi non vedo vantaggi psicologici per noi nella sfida. La forza della Ternana va oltre i numeri dell’attacco – ha aggiunto – caratterizzandosi in particolare nella grossa intensità in fase difensiva e nel pressing mosso per primi dagli attaccanti». Se ne è avuto saggio all’andata, nel naufragio più totale del “Liberati“.

Bisognerà tenerlo a mente anche domani per evitare di ripetere gli errori che portarono alla manita. «Ogni partita è una lezione, nel bene o nel male – la conferma del tecnico – Contro la Ternana, così come contro ogni altro avversario, il nostro dna dovrà essere sacrificio e mentalità».