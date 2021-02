Bocce, Catanzaro vince a tavolino e mantiene il primato

Iperg Motorgas Cicciano (Na) – ASD Bocciofila Catanzarese (Cz) 0-8 (0-64)

L’incontro di Cicciano (Napoli) è stato vinto a tavolino dagli ospiti per irregolarità delle piste alla prova campi. I giallorossi mantengono quindi il primo posto in coabitazione con i napoletani di Santa Chiara a quota 7 punti. Nel prossimo turno, sabato 13 marzo, la Catanzarese di mister Abramo ospiterà i napoletani di Arte in Ferro Aquino.