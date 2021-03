Niente più muri grigi, spazio ai colori giallorossi e al tifo. Cambia il tunnel dello stadio Ceravolo

Non è questo l’unico tassello di un puzzle che prevede la realizzazione di diverse opere necessarie a rendere il “Ceravolo” più accogliente. Tra quelle terminate e totalmente a carico della Società, la sala stampa che ha cambiato del tutto aspetto. Rinnovate le sedute per i giornalisti e per gli ospiti da intervistare, ridipinti muri e porte, anche in questo caso è stata realizzata una pavimentazione che ha reso l’ambiente molto più confortevole. In bella mostra foto storiche come, tra le altre, quella dell’indimenticabile presidente Nicola Ceravolo, immortalato con una leggenda del calcio, Pelé. Maquillage anche per la “mixed zone”, l’area destinata alle interviste in diretta per le emittenti assegnatarie dei diritti. “C’è ancora molto lavoro da fare e nei prossimi giorni – ha proseguito il direttore Foresti – partiranno altri interventi per far sì che la “grigia” palazzina possa colorarsi sempre di più di giallorosso e la “casa delle Aquile” – ha concluso – diventare per tutti sinonimo di ospitalità e rispetto”.

Infine, la società giallorossa ringrazia la fotografa ufficiale Romana Monteverde per le foto affisse in sala stampa, il fotografo Antonio Moniaci per gli scatti della “Curva Massimo Capraro” installati nel tunnel di accesso allo stadio, e il fotografo Massimo Carlostella per aver concesso le foto storiche scattate dal padre Benedetto.