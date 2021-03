Il Catanzaro vuole ripartire. Calabro: ‘Trasformare la delusione in rabbia’

Oltre l’amarezza dell’ultima sconfitta, oltre pure le difficoltà di qualche acciacco, di qualche assenza importante e dell’insidia di un campo sintetico da addomesticare. Oltre tutto, è obbligatorio rialzare la testa per il Catanzaro. Ed alla vigilia della gara contro il Teramo, mister Calabro lo ha fatto capire a chiare lettere ai suoi.

La delusione va trasformata in rabbia

La delusione per il clamoroso errore arbitrale che ha deciso lo scorso turno contro l’Avellino va «trasformata in rabbia» nei novanta minuti di domani contro i biancorossi; certo quel gol in netto fuorigioco «ha inciso sull’umore della squadra» ma la reazione, almeno a detta dell’allenatore, sembrerebbe esserci stata ed essere soprattutto quella giusta.

Non è il momento di fare esperimenti o cambi drastici

«L’obiettivo è continuare a fornire prestazioni di livello sotto tutti i punti di vista – ha evidenziato Calabro – La poca brillantezza di domenica è fisiologica ma non è il momento di fare esperimenti o cambi drastici». Anche perché i tempi ristretti non sono granché d’aiuto – «Giovedì si è allenato solo chi non ha giocato, ieri si è fatto poco ed oggi si viaggia» – e tra infortuni e squalifiche l’ossatura dovrà essere già comunque ritoccata. Mancherà infatti Carlini all’appello, e pure Corapi potrebbe andare incontro ad un turno di riposo. «Giocatori con caratteristiche come quelle del capitano sono importanti per esperienza e funzionalità – ha sottolineato il mister – Prima o poi dovremo fermarlo per consentirgli una piena ripresa». Torneranno disponibili e saranno subito gettati nella mischia Martinelli e Di Massimo: «Formazione? Non ho ancora deciso – si è coperto il tecnico – Ed i nuovi arrivati dovranno farsi trovare pronti quando arriverà il loro momento».