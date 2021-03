Catanzaro Calcio, alle ore 17 “Studio Giallorosso”. Ospite Diego Foresti

Diego Foresti, dg del Catanzaro calcio, sarà ospite questo pomeriggio alle ore 17 negli studi di catanzaroinforma.it per una nuova puntata di Studio Giallorosso condotta da Gianluigi Mardente con la partecipazione di Mimmo Barbaro. Il dirigente giallorosso commenterà la gara di ieri contro il Teramo e il progetto Catanzaro di quest’anno e risponderà alle domande dei webspettatori che potranno intervenire in diretta . Non mancheranno immagini del match di ieri e commenti ai risultati di giornata.