Embolia polmonare per l’ex mezzofondista Antibo. E’ ricoverato a Palermo in gravi condizioni

L’ex mezzonfondista palermitano Totò Antibo, 58 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Palermo a causa di una embolia polmonare. Antibo, medagliato di Seul ’88 era stato operato a Catanzaro per l’applicazione dello stimolatore vagale per la cura palliativa dell’epilessia farmaco-resistente.

Il nipote Andrea su Facebook fa sapere : “Lo zio adesso sta meglio ma la situazione non è delle migliori. Risponde bene alle cure e mi ha detto di informarvi e di pregare per lui. Questa volta la gara è più difficile delle altre ma come sempre saprà rialzarsi e vincere. A presto a tutti”. Totò Antibo è stato campione europeo dei 5.000 e dei 10.000 metri piani a Spalato 1990 e medaglia d’argento olimpica nei 10 mila metri ai Giochi olimpici di Seul 1988.

Antibo è arrivato in ospedale ieri mattina. Dopo essere stato intubato, è stato trasportato d’urgenza nel reperto di Rianimazione. Il quadro clinico è piuttosto complesso, la prognosi è riservata.

Tutti da accertare l’eventuale collegamento fra l’intervento chirurgico e l’embolia .