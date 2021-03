Karting, l’assessore Cavallaro ha ricevuto in Comune il campioncino Salvatore Giglio

L’assessore allo sport, Domenico Cavallaro, ha ricevuto a Palazzo de Nobili il campioncino catanzarese di go kart, Salvatore Giglio, in attesa del ritorno in pista per il campionato regionale Basilicata-Calabria nella sua categoria mini G3.

“A soli dieci anni – ha detto l’assessore – il piccolo Salvatore ha raggiunto dei risultati importanti, basti ricordare il titolo di miglior atleta dell’anno nel proprio livello, registrando due record di pista tuttora rimasti imbattuti.

Voglio, perciò, rivolgergli i miei complimenti e fare il più sincero in bocca al lupo in vista della prossima sfida che inizierà nel Cosentino nel prossimo fine settimana, nell’auspicio che possa rappresentare al meglio i colori della città di Catanzaro e affrontare la gara con la voglia di migliorarsi ancora e, soprattutto, con il giusto divertimento”.