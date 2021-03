Catanzaro Calcio, Calabro: “Dare continuità a prestazione e risultati”

L’ultimo gradino del podio è distante sette punti ed alle calcagna il Catania già preme a meno due: non può permettersi ulteriori rallentamenti il Catanzaro, dopo la sconfitta interna contro l’Avellino ed il pareggio poco brillante di domenica scorsa a Teramo.

«Dare continuità alle prestazioni ed ai risultati» è l’obiettivo fissato da Calabro nella vigilia giallorossa: anche se non sarà facile – «contro un avversario per nulla in crisi, capace di fermare di recente anche la Ternana» – bisognerà centrare per forza la vittoria.

«Solo così potremo dire la nostra – ha aggiunto l’allenatore, subito dopo la rifinitura dei suoi al “Ceravolo” – Sappiamo che davanti ci sono squadre molto attrezzate e così anche alle nostre spalle ma dipendiamo soltanto da noi stessi. Sarà una gara difficile, come tutte quelle di questo campionato».

A complicarla ci pensa pure qualche forfait pesante come quello di Corapi in mezzo al campo – «programmato» afferma il tecnico – per lasciarlo riposare ed averlo al meglio nel finale di stagione. Tornerà disponibile invece Contessa che insieme alla truppa dei nuovi arrivati – chissà, forse pure Parlati – potrà dare apporto all’evenienza.

«La Virtus è una società che da tanti anni porta avanti un progetto tecnico e di rosa – ha ammonito Calabro, che della gara sarà anche ex – Questa strategia può portare risultati importanti perché fa saltare la fase di conoscenza tra i giocatori». Da prendere con le pinze, insomma. Ma da battere per non rischiare.