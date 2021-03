Catanzaro, vittoria di rigore e sofferenza. Segna Carlini e termina in 10. Alle 18.30 Studio giallorosso

CATANZARO-FRANCAVILLA 1-0

Marcatore: 35′ rigore di Carlini

CATANZARO : Di Gennaro; Riccardi, Fazio, Martinelli; Garufo, Risolo, Verna, Contessa (32’st Porcino); Carlini (32’st Casoli); Curiale (23’st Evacuo), Di Massimo (23’st Baldassin). A disp.: Mittica, Branduani, Jefferson, Parlati, Molinaro, Pierno, Gatti, Grillo All.: Calabro.

VIRTUS FRANCAVILLA: Costa, Celli, Pambianchi(23’st Delvino), Caporale; Giannotti, Castorani, Franco(45’st Carella), Tchetchoua (21’st Mastropiero), Nunzella; Ciccone, Adorante (1’st Vazquez). A disp.: Crispino, Negro, Marino, Sparandeo, Calcagno. All.: Trocini.

ARBITRO: Pascarella. di Nocera Inferiore ( Garzelli-Santi). Quarto ufficiale: Marco Acanfora.

Note: Ammoniti Caporale, Giannotti, Franco, Delvino, Riccardi Espulso per doppia ammonizione Risolo

Tutt’altro che bello il Catanzaro di oggi contro la Virtus Francavilla. Ma vincente e caparbio ed è questo quello che conta. E’ un piazzato di Carlini nel primo tempo a decidere la gara contro i pugliesi, condotta perlopiù sotto giri dagli uomini di Calabro e complicata nella seconda frazione dall’espulsione di Risolo. Tre punti pesanti conquistati a denti stretti per i giallorossi che complici anche i risultati dagli altri campi aggiungono linfa preziosa alla classifica.

CRONACA – Poche le sorprese al fischio d’inizio con Calabro che opta per Riccardi in difesa al posto di Scognamillo e per Contessa a sinistra invece del più quotato Porcino; dall’altra parte Trocini lancia Tchetchoua nel mezzo lasciando in panca Mastropietro: insieme a lui il recuperato ma non ancora al meglio Vazquez.

Primo tempo – Per nulla belle le battute d’avvio con tanta confusione da parte giallorossa e difficoltà in costruzione nelle fila ospiti: evidente la mancanza di un cervello come Corapi nel mezzo per i primi e a risentirne sono soprattutto le punte, innescate a fatica ed impalpabili fino a quasi la mezzora. La partita di fatto si accende solo grazie a Carlini che si carica sulle spalle l’onere di produrre e passato il trentesimo fa affacciare i suoi dalle parti di Costa con un’apprezzabile serpentina. Un primo timido tentativo che però funziona bene da detonatore portando prima ad un’incursione di Garufo – errato il cross – e poi all’episodio sblocca gara con il tocco di mano in area di Pambianchi sanzionato dall’arbitro con il penalty. Dal dischetto Carlini realizza per un vantaggio giusto ma opaco.

Secondo tempo – La ripresa regala Vazquez dall’inizio nella fila ospiti e ci mette poco la punta “mascherata” a farsi notare: Castorani trova un varco e lo pesca in area solitario, lui azzecca la potenza ma con la mira spara diretto su Di Gennaro. Per le aquile è ancora Carlini – solo Carlini – a smuovere le acque: da un suo contropiede nasce l’occasione più nitida del frangente ma il controllo davanti alla porta non convince ed alla fine Costa rimedia. La Virtus si fa più convinta e ci prova al dodicesimo con Ciccone – Di Gennaro si rifugia in corner – poi con il nuovo entrato Mastropietro che a tu per tu con il portiere si fa murare in una clamorosa topica difensiva giallorossa. Evacuo e Baldassin per Curiale e Di Massimo le mosse di Calabro alla ricerca del raddoppio ma l’espulsione di Risolo rompe le uova nel paniere imponendo altre priorità per il finale. Sotto di un uomo il Catanzaro deve stare accorto e tocca a Porcino, Gatti e Casoli – fuori Contessa, Verna e Carlini – dare l’apporto fisico nel finale. Ci riusciranno le aquile a strappare la vittoria: tre punti fondamentali, conquistati nella sofferenza.