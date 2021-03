Un gioiello per il miglior giallorosso in campo. L’iniziativa dell’Us e della gioielleria Megna

Chi è il giallorosso che merita di essere eletto migliore in campo? A deciderlo, già da domani, saranno i tifosi grazie a una iniziativa proposta dalla Gioielleria “Megna” e sposata dall’US Catanzaro. Saranno proprio i supporter delle “Aquile” a votare il calciatore che si è distinto nel corso della gara attraverso un sondaggio che sarà lanciato durante la trasmissione “Studio Giallorosso”, in onda su Catanzaroinforma.it, subito dopo ogni partita.

Al giocatore che riceverà più consensi andrà un bracciale o una collana Comete Gioielli, omaggio dei titolari di questa storica gioielleria che ha sede nel quartiere marinaro della città. “Ringrazio Tommaso Megna per questa idea – ha affermato il direttore generale dell’US Catanzaro, Diego Foresti – perché mette in evidenza come ci sia la voglia di stare vicini alla squadra, “coccolando” i nostri calciatori che si apprestano ad affrontare questa parte del campionato con grande concentrazione e voglia di arrivare più in alto possibile. Il fatto di coinvolgere anche i tifosi – ha concluso – è un modo di farli sentire protagonisti in questo strano campionato in cui gli spalti restano tristemente vuoti mentre sappiamo quanto comodo ci avrebbe fatto il loro supporto”.

Orgoglioso dell’iniziativa Tommaso Megna, che questa mattina ha omaggiato con dei bracciali dedicati anche una parte della dirigenza giallorossa. “Siamo contenti – ha detto – di aver visto accolta questa nostra proposta in quanto grandi tifosi delle Aquile e ringraziamo di cuore tutta la società. In particolare vogliamo esprimere apprezzamento per il direttore Foresti che, oltre a essere uomo di calcio dalla grande competenza, si è dimostrato molto disponibile nel voler conoscere la nostra realtà. Abbiamo incontrato un uomo entusiasta che, siamo certi, darà molto al nostro Catanzaro”. Le modalità di votazione saranno illustrate dai conduttori di “Studio Giallorosso”, Gianluigi Mardente e Gianfranco Giovene, nella trasmissione che andrà in onda oggi, alle 18:30, su Catanzaroinforma.it.