Catanzaro, ci pensa Carlini a spingere. Ed arriva il rinnovo fino al 2022

Prima il gol che colpisce ed affonda l’avversario, poi l’annuncio – dato in diretta telefonica a Studio Giallorosso – del rinnovo firmato fino a giugno 2022.

E’ sempre più nel segno di Carlini la marcia verso il futuro del Catanzaro.

Scandita dalle sue reti e dalle sue giocate sul campo, segnata da un feeling ora rafforzato con il club che punta deciso ad investirlo del ruolo di colonna anche per la stagione a venire. Contro la Virtus Francavilla, ieri, la riprova della sua importanza nello scacchiere tattico: Calabro che gli ha disegnato addosso la nuova veste di trequartista se lo gode – tamponando con i suoi calci l’anemia evidente del resto d’attacco – ma in vista del Bari e considerato lo stato di diffida ancora minacciosa chissà che non gli riservi un turno di stop nell’infrasettimanale di Cava de’ Tirreni. Perché uno così, nel match probabilmente decisivo per la rincorsa, guai a non averlo a disposizione.

A RIVEDER LE STELLE

Che fosse evidentemente “on fire” il terracinese lo si era capito già da settimane. Lo confermano i numeri stagionali su cui si spalmano sette reti in campionato – più una in Coppa Italia – e cinque assist per i compagni. Un tasso di incisività in percentuale pari ad almeno una giocata decisiva ogni centottanta minuti di gara: meglio di chiunque altro in rosa e quanto basta per l’iscrizione all’elite dei grandi del girone.

FUTURO ANCORA INSIEME : Ho prolungato di un anno e sono entusiasta di rimanere qui.

Le parole di ieri, subito dopo il match, alla trasmissione sportiva di CatanzaroInforma .

“Mi trovo bene e spero di riuscire a rendere felice la tifoseria”.

Sul momento di poca brillantezza del gruppo e sulle ambizioni per il prosieguo del torneo il trentaquattrenne è stato chiaro: «La Virtus ha impostato una partita di rottura del gioco anziché di costruzione e questo non ci ha aiutato: magari non avremmo strameritato di vincere ma abbiamo compensato con le partite precedenti – Casertana ed Avellino – quando non avremmo assolutamente dovuto perdere. Guardiamo al terzo posto e proviamo a conquistarlo. Chi si guarda solo alle spalle non ha mai la giusta ambizione».