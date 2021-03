‘Per aspera ad astra’: il Catanzaro da trincea ora studia l’assalto

Di misura e di rigore: non belli, evidentemente sporchi, ma vincenti e pugnaci. E’ da catalogare sotto la voce “vittorie da trincea” il successo – pur importante – di ieri del Catanzaro contro la Virtus Francavilla. Da linea di fango tra filo spinato e sudore, dove la luce manca ma resiste l’inerzia, in cui l’unico assalto prodotto viene premiato ed i pochi subiti respinti sempre con efficacia e carattere. Come si vede spesso vincere sui campi di Serie C. Come vincono anche le grandi, in fondo, quando il livello di brillantezza cala ma si è obbligati dalla classifica a tirare avanti la carretta.

Quell’obbligo il Catanzaro ce lo aveva tutto vista la spinta del Catania dietro ed il distacco dal Bari davanti. Ed incrociando la propria vittoria a denti stretti con gli scivoloni da bocca aperta altrui ne è venuto fuori un turno da incorniciare: prezioso e dolce quasi quanto lo sgambetto alla capolista Ternana. La Cavese mercoledì ed il Bari domenica potrebbero ora tradursi in Vittorio Veneto di riscossa per Calabro ed i suoi. Dalla trincea all’assalto, per aspera ad astra, a patto che a bilanciare la poca bellezza e la poca pulizia ci pensi sempre la cattiveria. Quella no, non dovrà mai mancare.

NO CORAPI, NO PARTY – Di ragionamento se n’è visto poco in mezzo al campo, contro i pugliesi. E come un macigno si è avvertita l’assenza di capitan Corapi in regia: un vuoto colmato poco e male da Risolo, suo malgrado sbattuto anche fuori anticipatamente e frettolosamente dall’arbitro nel secondo tempo. Di rimarchevole le prestazioni del resto della colonna vertebrale giallorossa: da Di Gennaro – decisivo su Ciccone, Vazquez e Mastropietro – a Fazio – puntuale quasi sempre tranne in un’occasione che ha consentito all’argentino di sparare indisturbato in area – finendo con Carlini, “man of the match” e per la gran parte della gara predicatore solitario nel deserto. Tanto il lavoro sporco delle punte ma al di là del rigore procurato da Curiale poco o niente da refertare: un digiuno che dura ormai da tanto e che sarebbe opportuno interrompere alla svelta.

«ABBIAMO SERRATO I RANGHI» – Su questo tasto si è concentrato nel post gara anche Calabro, non troppo critico a dir la verità con i suoi attaccanti, teso più nel sottolineare il pregio della loro opera in ripiegamento. «Stiamo facendo un po’ di fatica davanti – ha ammesso – e siamo meno brillanti del solito. I ragazzi fanno molto bene la fase difensiva ma poi in possesso sono poco brillanti. Sacrificandosi sempre è inevitabile pagare qualcosa – ha aggiunto – Di buono c’è che in dieci abbiamo serrato i ranghi e dimostrato valore». Ed è impossibile dargli torto.