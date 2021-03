Dalla sveglia parziale all’occasione da non perdere: il Catanzaro guarda già alla Cavese

Ha dato fondo ai polmoni e fatto vibrare al massimo le corde vocali per far rimettere in carreggiata i suoi nel sabato poco brillante contro la Virtus Francavilla. Come un martello ha suonato la «sveglia» nel silenzio del “Ceravolo”, li ha chiamati uno ad uno all’appello, quasi telecomandandone i movimenti in campo, e se il torpore non l’ha del tutto vinta, se le aquile sono riuscite comunque a sfondare sull’episodio, merito è anche della sua testardaggine.

Ma Calabro lo sa: il Catanzaro dovrà cambiare registro se vorrà, mercoledì, allungare la striscia positiva di risultati utili; per questo fin da ieri, giorno della ripresa, l’attenzione si è subito concentrata sulla trasferta di Cava de’ Tirreni, su un livello di brio da ritrovare e sugli incastri del turnover da far quadrare.

PARLATI DALL’INIZIO? – Nemmeno questa volta ci sarà Corapi – ai box per non stressare ulteriormente il ginocchio già dolorante – e visto che Risolo, alternativa naturale del capitano, sarà squalificato dopo il rosso nell’ultimo turno contro i pugliesi, potrebbe davvero scoccare l’ora di Samuele Parlati nel mezzo. Fin qui lo si è visto solo una quarantina di minuti a Teramo, a gara in corso. E c’è curiosità nell’ambiente per capire cosa effettivamente potrà dare alle aquile il centrocampista che è stato uno dei pochi investimenti a titolo definitivo del club nel mercato di gennaio.

Altri aggiustamenti potrebbero coinvolgere difesa ed attacco con il possibile inserimento di Gatti nel pacchetto arretrato – magari per far rifiatare uno tra Martinelli e Fazio – e di Baldassin o Casoli sulla trequarti – nell’ottica di uno stop che sarebbe bene concedere al diffidato Carlini in vista del Bari. La truppa degli ultimi arrivati – i vari Jefferson, Grillo, Molinaro – è allertata: a Cava, anche solo parzialmente, potrebbe toccare a loro sfoderare le armi. E dimostrare di esser ben svegli