Il covid lo aveva attaccato a metà febbraio e si era fatto sempre più aggressivo con il passare delle settimane. Antonio Vanacore però ha lottato per uscirne, attorniato dall’affetto di tifosi e del mondo calcio in generale, ma non ce l’ha fatta e si è spento questo pomeriggio all’ospedale di Frattamaggiore. Ha vinto il virus, nella maniera più crudele.

E lo ha portato via a soli 45 anni (ne avrebbe compiuti 46 a luglio)dopo una lunga esperienza sui campi di calcio, prima con gli scarpini ai piedi, poi nelle vesti di allenatore. Nel 2004/05 il suo passaggio da Catanzaro nella stagione della B a guida Braglia, Cagni e poi Bolchi: ventidue le presenze accumulate in giallorosso ed al termine del campionato – concluso con la retrocessione in C delle aquile – il trasferimento alla Juve Stabia.

Dopo il ritiro l’inizio dell’avventura in panchina e la chiamata quest’anno della Cavese con l’investitura a secondo di mister Campilongo.

Il cordoglio del Catanzaro La società US Catanzaro – con in testa il presidente Floriano Noto, la dirigenza, lo staff tecnico e tutti gli atleti – si stringe accanto alla Cavese, ai suoi cari, ai suoi familiari, a tutti gli sportivi di Cava de’ Tirreni, per la prematura scomparsa del tecnico in seconda Antonio Vanacore, ex calciatore delle Aquile, da tutti apprezzato per le sue qualità umane e professionali. Una perdita che ha commosso tutta la Catanzaro sportiva, che di Vanacore ha sempre conservato un bellissimo ricordo.

Anche mister Calabro esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di mister Antonio Vanacore: “È una notizia sconcertante, la scomparsa di Antonio Vanacore mi ha lasciato senza parole. Siamo in viaggio verso Cava de’ Tirreni e l’accaduto ci ha lasciato sbigottiti e ha fatto calare il silenzio all’interno del pullman. Antonio era un professionista nonché una persona esemplare. Sono profondamente addolorato”.