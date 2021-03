Morte Antonio Vanacore, Cavese-Catanzaro rinviata al 24 marzo

Si sarebbero dovute affrontare domani, al “Lamberti”, Cavese e Catanzaro. E per Antonio Vanacore sarebbe stata sfida da ex visto il suo passato giallorosso – con le aquile nella stagione 2004/05 – ed il suo presente sulla panchina blufoncé in accoppiata con Campilongo.

La sua scomparsa però oggi ha colpito nel profondo entrambe le società ed imposto un doveroso cambio di programma. Niente match, giustamente niente pallone, in questo momento di lutto. Su richiesta del club campano, “comprendendo la situazione di sgomento e di profondo dolore”, il Catanzaro si è detto favorevole al rinvio e disponibile ad “associarsi alla richiesta che la Cavese riterrà di avanzare alla Lega” per la definizione della data per il recupero. Cosa che è avvenuto.

Poco dopo è arrivato il responso della Lega Pro, che “a seguito dell’istanza presentata dalla società Cavese e preso atto della comunicazione della società Catanzaro, in segno di lutto per l’improvvisa scomparsa del sig. Antonio Vanacore, Allenatore in Seconda della Prima Squadra della società Cavese, ha disposto che la gara indicata venga posticipata a mercoledì 24 marzo, Stadio “Simonetta Lamberti”, Cava de’ Tirreni, con inizio alle ore 15.00