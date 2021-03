Basket serie B, la Mastria ingaggia il pivot Luigi Brunetti

La Mastria Sport Academy che milita nel campionato di serie B di pallancanestro comunica l’aggiunta nel roster di Luigi Brunetti.

Il pivot classe 1988 andrà ad ampliare le rotazioni a disposizione di Coach Tunno sotto le plance dove, a causa dello stop di Tomasello, la società ha ritenuto utile l’inserimento di un giocatore che, grazie alle sue qualità e alla sua esperienza, possa sia garantire il suo fondamentale contributo in campo sia aiutare i suoi giovani compagni di reparto nel percorso di crescita che stanno affrontando.

Brunetti ha iniziato la sua stagione a Matera per poi accasarsi, dopo l’auto esclusione dei lucani, ad Avellino dove si è reso protagonista della prima fase di regular season con ben 11.2 PPP e 6 RPP.

I numeri, per quanto importanti, non possono descrivere pienamente il valore di un giocatore che, nelle sue precedenti esperienze sportive, si è sempre contraddistinto per essere uno dei lunghi più apprezzati e stimati dell’intero campionato di Serie B.