Catanzaro, batti forte: davanti c’è un double da non sprecare

Sette giorni ed un doppio match point che potrebbe decidere tutto. E’ un preziosissimo “double” quello che il Catanzaro si è visto recapitare ieri a domicilio dal turno infrasettimanale di campionato: un doppio assist per la scalata conquistato senza sforzo – di fatto senza nemmeno scendere in campo – scartato come un cioccolatino sul divano, guardando le altre rallentare o deragliare nella corsa, e recuperando energie.

C’era la preoccupazione per un Catania in avvicinamento dalle retrovie ed il pensiero fisso ad un Bari in possibile fuga: Turris e Casertana hanno fugato ogni pericolo, gli incastri favorevoli del calendario potrebbero ora fare il resto agevolando Di Gennaro e compagni nella risalita. Perché mettendo assieme due vittorie in una settimana – battendo cioè i galletti domenica prossima al “Ceravolo” e ripetendosi poi mercoledì nel recupero contro il fanalino di coda Cavese – i giallorossi riuscirebbero ad operare un importantissimo sorpasso, che farebbe agganciare il podio e regalerebbe soprattutto mille vantaggi in previsione del rush finale verso i playoff.

Battere forte sull’incudine è un dovere, ora. Ed il recupero ormai pieno di Corapi – certificato quest’oggi alla ripresa di Giovino dopo gli esami svolti nei giorni scorsi – fa tirare un sospiro di sollievo in quest’ottica.